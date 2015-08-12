Военнослужащий российской базы в Армении признал вину по части дезертирства

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ На проходящем в Гюмри выездном заседании 5 гарнизонного военного суда солдат российской военной базы Валерий Пермяков признал вину по части дезертирства и незаконного ношения оружия и боеприпасов, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Согласно обвинительному заключению, около 2 часов 12 января текущего года караульный Валерий Пермяков совершил побег с базы, захватив автомат, штык-нож и 60 патронов. Свои действия солдат совершил умышленно, с целью ограбления. Около 6 часов им было совершено убийство семьи Аветисянов. Из дома убитых он похитил деньги и имущество. Оставшиеся боеприпасы были изъяты с места преступления.

Фактически, с 2 до 6 часов Пермяков находился вне воинской части, имея при себе оружие и боеприпасы.

На вопрос председательствующего, признает ли он вину, Валерий Пермяков заявил, что признает в полной мере вину. Военнослужащий также заявил, что подтверждает данные в ходе следствия показания. При этом он отказался давать в суде показания и отвечать на вопросы.