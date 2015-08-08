​Военному атташе из Германии отказали во въезде в Россию

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Российская сторона отказала в выдаче въездной визы военному атташе из Германии бригадному генералу Герту Гавеллеку.

Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», Гавеллек был первым военным ГДР, который дослужился до статуса генерала в ФРГ, проходил обучение в военной академии в Москве.

По данным издания, офицеры из России оставили без ответа даже личные приглашения немецкого атташе.

Как сообщает немецкое издание Spiegel, этот решение стало "ответной мерой" на действия немецкой стороны. Ранее Германия отказала во въезде российскому военному.