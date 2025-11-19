Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Военная делегация США обсудит в Украине завершение конфликта

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 15:15
    Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом находится в Украине для изучения ситуации и обсуждения возможностей по завершению конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Киеве.

    "Министр Дрисколл и его команда прибыли этим утром в Киев от имени администрации [президента США Дональда] Трампа в рамках миссии по установлению фактов, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить завершение войны", - сказано в сообщении посольства.

    приводит агентство заявление посольства, которое в свою очередь цитирует официального представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковника Дэвида Батлера.

