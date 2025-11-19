Военная делегация США обсудит в Украине завершение конфликта
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 15:15
Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом находится в Украине для изучения ситуации и обсуждения возможностей по завершению конфликта.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Киеве.
"Министр Дрисколл и его команда прибыли этим утром в Киев от имени администрации [президента США Дональда] Трампа в рамках миссии по установлению фактов, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить завершение войны", - сказано в сообщении посольства.
приводит агентство заявление посольства, которое в свою очередь цитирует официального представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковника Дэвида Батлера.
Последние новости
15:40
Фото
Байрамов обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество между Баку и ВашингтономВнешняя политика
15:38
Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансовФинансы
15:31
В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркомановЗдоровье
15:31
В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
15:25
Фото
В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
15:23
Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и АзербайджаномВнешняя политика
15:23
В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"Энергетика
15:23
Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал БедельВ регионе
15:21