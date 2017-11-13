 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Внуково сломался самолёт с делегацией Кремля, направлявшейся в Сочи

    Специальный лётный отряд Россия оперативно заменил борт© РИА Новости/Евгений Биятов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В московском аэропорту Внуково вышел из строя самолёт Ту-204, на борту которого делегация Администрации президента России должна была отправиться в Сочи на переговоры главы государства Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, cообщает Report со ссылкой на Life.

    В самолёте выявили неисправность. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Управделами президента России Елена Крылова отметила, что безопасность в этом случае ставится превыше всего.

    "Каждый борт тщательно досматривают перед вылетом. И сейчас мы оперативно предоставим другой самолёт", - сказала она.

    Специальный лётный отряд "Россия" оперативно заменил борт.

    Напомним, встреча президентов России и Турции состоится сегодня в Сочи. Как ожидается, в ходе встречи будут обсуждены ряд актуальных вопросов, в том числе нагорно-карабахское урегулирование. 

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi