Во Внуково приземлился самолет предположительно со спецпосланником Трампа на борту

Самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился во вторник в московском Внуково.

Самолет Gulfstream G650ER, который, как утверждается, доставил спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, приземлился во вторник в московском Внуково.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных сервиса Flightradar.

Информация на странице рейса о местах вылета и прилета недоступна, однако по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Вашингтона, а около 10.17 мск он находится у аэропорта Внуково.

Уиткофф, по данным американских блогеров, является одним из ближайших сторонников Трампа, который ответственен за заключение перемирия между ХАМАС и Израилем.

Несмотря на слухи, официальный представитель президента России Дмитрий Песков опроверг, что Кремлю известно о визите кого-либо из представителей Трампа в Москву.