О нас

Во Внуково приземлился самолет предположительно со спецпосланником Трампа на борту

Во Внуково приземлился самолет предположительно со спецпосланником Трампа на борту Самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился во вторник в московском Внуково.
В регионе
11 февраля 2025 г. 14:00
Во Внуково приземлился самолет предположительно со спецпосланником Трампа на борту

Самолет Gulfstream G650ER, который, как утверждается, доставил спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, приземлился во вторник в московском Внуково.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных сервиса Flightradar.

Информация на странице рейса о местах вылета и прилета недоступна, однако по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Вашингтона, а около 10.17 мск он находится у аэропорта Внуково.

Уиткофф, по данным американских блогеров, является одним из ближайших сторонников Трампа, который ответственен за заключение перемирия между ХАМАС и Израилем.

Несмотря на слухи, официальный представитель президента России Дмитрий Песков опроверг, что Кремлю известно о визите кого-либо из представителей Трампа в Москву.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Göyərtəsində Trampın xüsusi nümayəndəsinin olduğu ehtimal edilən təyyarə "Vnukovo"ya enib

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi