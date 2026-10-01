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    Во Владивостоке в результате массового ДТП пострадали 6 человек

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 09:20
    Во Владивостоке в результате массового ДТП пострадали 6 человек

    В результате массового ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек, двое из них – граждане Китая.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на региональный Минздрав.

    "Бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая", – говорится в сообщении ведомства.

    Очевидцы аварии в соцсетях утверждают, что причиной произошедшего стал грузовик, у которого отказали тормоза.

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