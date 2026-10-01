Во Владивостоке в результате массового ДТП пострадали 6 человек

В результате массового ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек, двое из них – граждане Китая.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на региональный Минздрав.

"Бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая", – говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы аварии в соцсетях утверждают, что причиной произошедшего стал грузовик, у которого отказали тормоза.