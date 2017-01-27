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    Во Франции выступление против утверждений "армянского геноцида" не будет считаться преступлением

    В судебном постановлении отмечено, что нет необходимости в законах, которые способствуют ненависти и беспорядкам

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Конституционный суд Франции аннулировал закон "О признании преступлением выступлений против утверждений "армянского геноцида".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в судебном постановлении отмечено, что нет необходимости в законах, которые способствуют ненависти и беспорядкам.

    В постановление Конституционного суда также подчеркивается, что этот закон приводит к наказанию за действия, не являющиеся преступлением. 

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