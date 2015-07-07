Внезапная проверка боеготовности российских военных началась в Армении

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Внезапная проверка боевой готовности российских военных началась в Армении. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны России.

"В ходе внезапной проверки комиссия изучит готовность дежурных сил авиационной части в Эребуни и военной базы Гюмрийского гарнизона к выполнению задач по приведению в боевую готовность", — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что учения пройдут на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз. Подразделение беспилотных летательных аппаратов с помощью современного комплекса "Наводчик-2" в режиме реального времени будет вести видеонаблюдение за учениями.