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    Внешний долг России вырос до 529 млрд долларов

    I квартал 2017 года охарактеризовался увеличением долговых обязательств органов госуправления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Согласно сообщению Центробанка, внешний долг России по состоянию на 1 апреля вырос до 529,7 млрд долларов (3,1%).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Рост накопленной внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики и был в значительной мере обусловлен переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте, в условиях укрепления российского рубля", - уточняет регулятор.

    ЦБ отмечает, что первый квартал 2017 года охарактеризовался увеличением долговых обязательств органов госуправления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами.

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