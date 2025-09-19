Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 8,8%

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2025 года составил 16,25 млрд долларов США, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает грузинское бюро Report, это следует из данных Национальной службы статистики Грузии (Geostat).

Экспорт за указанный период достиг 4,45 млрд долларов, увеличившись на 6,7%. Импорт составил 11,8 млрд долларов, что на 9,7% больше прошлогоднего показателя.

В результате отрицательное торговое сальдо Грузии составило 7,35 млрд долларов или 45,3% от общего внешнеторгового оборота.

Согласно данным Geostat, в январе-августе 68,7% внешнеторгового оборота Грузии пришлось на десять крупнейших торговых партнеров. В первую тройку вошли Турция (1,99 млрд долларов), США (1,86 млрд долларов) и Россия (1,71 млрд долларов).