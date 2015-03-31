Внешнеторговый оборот Армении с Россией снизился на 35,4%

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Армении с Россией за январь-февраль 2015 года составил 138,7 млн. долларов, снизившись на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Как отмечает Report со ссылкой на армянские СМИ, информация по этому поводу распространена на сайте Национальной статистической службы Армении.

В информации отмечается, что доля внешнеторгового оборота Армении с Россией в совокупном внешнеторговом обороте республики за отчетный период составляет 23,4%.

Экспорт из Армении в Россию в январе-феврале текущего года составил около 533,2 тыс. долларов.

Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчетный период составил около 162,9 млн. долларов (доля 27,5% и спад на 33,9%). Объем экспорта в январе-феврале 2015 года составил порядка 163,1 млн. долларов, снизившись на 25,2%, а импорта – порядка 429,4 млн. долларов, снизившись на 28,6%.

Объем внешнеторгового оборота Армении за январь-февраль 2015 года составил порядка 592,4 млн. долларов, снизившись на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.