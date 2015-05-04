​Внешнеторговый оборот Армении с Россией снизился на 41,2%

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Армении с Россией за январь-март 2015 год составил 190,3 млн. долларов, снизившись на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила Национальная статистическая служба Армении.

При этом доля внешнеторгового оборота Армении с Россией от совокупного внешнеторгового оборота республики за отчётный период составляет 20,1%.

Экспорт Армении в РФ в отчетном периоде уменьшился до 1,38 млн. долларов против 65,3 млн. долларов январь-март 2014 года, а импорт в Армению из РФ составил 146,2 млн. долларов (спад на 25,5%).

Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчётный период составил около 227 млн. долларов (доля 24% и спад на 40,6%). При этом, объем торговли со странами ЕС составил около 258,8 млн. долларов (доля - 27,4% и спад на 31,7%).

В целом, объем внешнеторгового оборота Армении за январь-март 2015 года составил порядка 945,1 млн. долларов, снизившись на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Экспорт уменьшился до 267,6 млн. долларов (спад на 23,1%), импорт – до 677,5 млн. долларов (спад на 30,5%).