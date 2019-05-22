Верховная Рада Украины сорвала голосование по законопроекту Зеленского

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный к нему законопроект, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

За включение их в повестку дня проголосовали лишь 92 народных депутата из 254 зарегистрированных в сессионном зале.

"Я скажу сегодня было довольно цинично обвинять кого-то в том, о чем вчера сами договорились, - сказал украинский депутат от фракции Нестор Шуфрич. - Если договорились, что именно такой законопроект сегодня будем рассматривать, то не надо было никого обманывать и сразу сказать президенту, что не согласны", - сказал он в среду на внеочередном заседании Рады.

Внеочередное заседание Рады закрыто без принятия каких-либо решений. Следующее заседание парламента состоится 28 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский немедленно созвал Верховную Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов.

В.Зеленский предложил отменить мажоритарную систему выборов, снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%.