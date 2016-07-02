ВМС Ирана отразили нападение пиратов на нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебе

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Корабли ВМС Ирана в субботу утром отразили нападение морских пиратов на иранский нефтяной танкер, находившийся в проливе Баб-эль-Мандеб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

По информации агентства, несколько групп вооруженных людей общей численностью приблизительно 115 человек на 12 катерах попытались захватить иранский нефтяной танкер.

Вовремя подоспевшая 41-ая эскадра ВМС Ирана пресекла две попытки морских пиратов захватить судно. В состав эскадры входят миноносец "Шахид Накди" и корабль "Лаван", которые несут боевое дежурство и поддерживают безопасность в региональных водах с мая-июня текущего года.