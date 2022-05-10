Youtube-канал VMedia указал на необходимость наказания нацистов в Армении

Youtube-канал VMedia опубликовал очередное видео под названием «Армянский народ – жертва нацизма», где говорится о том, что героизация нацизма в последние десятилетия в Армении имеет самое прямое отношение к сегодняшнему моменту, когда страна находится на

Youtube-канал VMedia опубликовал очередное видео под названием «Армянский народ – жертва нацизма», где говорится о том, что героизация нацизма в последние десятилетия в Армении имеет самое прямое отношение к сегодняшнему моменту, когда страна находится на переломном этапе своей истории – сделать выбор в пользу мира или продолжения агрессивной политики по отношению к соседним государствам.

Как сообщает Report, в фильме рассказывается, как нацизм стал государственной идеологией в Армении, начиная с правления бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Так, в демонстрируемых отрывках из брошюры, изданной Республиканской партии Армении, которая приняла на вооружение нацистское по своей сути учение Гарегина Нжде – цехакронутюн, ясно видны параллели с фашизмом - с такими его принципами, как «чистота крови» и «чистота языка», кастовая система, представление армянского общества сверхрасой в окружении «недочеловеков», этнические чистки, захватническая политика в отношении соседних государств и многое другое. Авторы отвечают на вопрос, почему Гарегин Нжде считался преступником (в результате чего приговаривался к тюремным срокам или подлежал депортации) и в близкой к абсолютизму Российской империи, и в демократичных США, и в разные годы в Болгарии, и в Иране, и в коммунистическом СССР, а единственное место, где он, что называется, пришелся ко двору – это в нацистской Германии и в сегодняшней Армении. В качестве доказательства террористической деятельности Нжде, например, демонстрируются уникальные кадры - страницы обвинительного акта по делу партии «Дашнакцутюн», процесс над которой проходил в Петербурге в 1912 году.

Как подчеркивает в комментарии к выходу фильма политолог Фуад Ахундов, «очень символично, что сегодня армянские политики, принявшие учение Нжде и напрямую ответственные за распространение нацизма – Кочарян, Саргсян, Оганян и другие - выступают главными противниками подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, противятся приходу долгожданной эпохи мира на Южном Кавказе».

«Именно эти люди, нацисты по своей сути, и перешли к активным действиями наперевес с реваншистскими требованиями. Идеология Кочаряна, Саргсяна и других – это территориальные претензии по отношению к соседним странам. Посмотрите, до чего они довели собственный народ, и сейчас вновь пытаются обмануть армян и поднять их на ложную «освободительную» войну под нацистскими лозунгами», - говорит Фуад Ахундов.

Поэтому в фильме «Армянский народ – жертва нацизма» содержится призыв к тому, чтобы все виновные в распространении и применении нацистской идеологи в Армении понесли справедливое наказание. Ведь, что не удивительно, именно они творили преступления против человечности в Карабахе – убивали и изгоняли мирное азербайджанское население, уничтожали культурное и религиозное наследие азербайджанского народа. И именно с этой точки зрения, нынешние события в Армении были предсказуемы.

«Не будет нацизма в Армении –не будет больше никаких войн. И в регионе наконец то наступит спокойствие, которое принесет процветание и стабильность. Прямая закономерность. Для армянского народа – это повод задуматься над тем, что происходило в прошлом, и самое главное – какой путь страна выберет сейчас», - считает Фуад Ахундов.