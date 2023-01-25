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Власти Турции ужесточили проверки заявок на получение туристического ВНЖ

Власти Турции ужесточили проверки заявок на получение туристического ВНЖ В Турции ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство.
В регионе
25 января 2023 г. 17:23
Власти Турции ужесточили проверки заявок на получение туристического ВНЖ

В Турции ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, без доказательств пребывания в стране в качестве путешественника карту не выдают.

Отмечается, что прибывающие в Турцию иностранцы с целью получить образование, воссоединиться с семьей, провести научные исследования, начать бизнес, или же обладающие недвижимостью должны подавать заявку на соответствующий вид ВНЖ. Заявление сопровождается необходимыми документами, после успешной проверки иностранец получает карту.

Туристический вид на жительство не положен тем иностранцам, кто прибывает в Турцию впервые и подает заявку, но не имеет подтверждений того, что он турист. В связи с этим ему требуется подать документы на соответствующий ВНЖ, после этого проводится оценка того, отвечает ли кандидат необходимым условиям.

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Версия на английском языке Turkiye tightens checks of tourist residence permit applications

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