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Власти Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан от COVID-19

Власти Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан от COVID-19 Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа
В регионе
23 ноября 2020 г. 09:52
Власти Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан от COVID-19
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Турецкое руководство рассчитывает бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Были завершены переговоры с китайским производителем вакцин Sinovac, прошли все необходимые юридические процессы, поставлены подписи. Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено [в Турцию] для начала вакцинации, - приводит газета Hurriyet слова главы Минздрава. - Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə vətəndaşlar COVID-19-a qarşı pulsuz peyvənd olunacaq
Версия на английском языке Turkey to vaccinate citizens against coronavirus for free

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