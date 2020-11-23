Власти Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан от COVID-19

Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа

Турецкое руководство рассчитывает бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Были завершены переговоры с китайским производителем вакцин Sinovac, прошли все необходимые юридические процессы, поставлены подписи. Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено [в Турцию] для начала вакцинации, - приводит газета Hurriyet слова главы Минздрава. - Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет".