​Власти Турции отозвали лицензии более 27 тыс. сотрудников сферы образования

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Более 27 тыс. преподавателей и сотрудников учебных заведений в Турции лишились разрешений на работу в связи с расследованием попытки госпереворота. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национального образования Турции Исмет Йылмаз.

"У 27 424 работников сферы образования отозваны разрешения на работу. Но ни один из учащихся из-за этих событий с FETO не пострадает. Все они будут размещены в государственных школах вне системы квотирования", - сказал он.

Министр отметил, что в закрытых по всей Турции после попытки переворота частных школах учились 138 тыс. человек.

И.Йылмаз сообщил, что министерство будет рассматривать вопрос о наборе дополнительных преподавателей, а также "примет на работу 514 учителей из числа сирийцев", которые прибыли в Турцию в качестве беженцев.