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    ​Власти ОАЭ не выдают визу иранскому форварду "Ростова" ​

    Пока 21-летний иранский футболист тренируется самостоятельно

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Из-за кризиса в отношениях между Ираном и арабскими странами, нападающий "Ростова" Сердар Азмун не может получить въездную визу в ОАЭ.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

    Футбольный клуб "Ростов" делает все возможное, чтобы как можно скорее решить эту проблему. В данный момент нападающий самостоятельно готовится ко второй части и выполняет все рекомендации тренерского штаба. 

    Пока 21-летний иранский футболист тренируется самостоятельно.

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