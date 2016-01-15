​Власти ОАЭ не выдают визу иранскому форварду "Ростова" ​

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Из-за кризиса в отношениях между Ираном и арабскими странами, нападающий "Ростова" Сердар Азмун не может получить въездную визу в ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Футбольный клуб "Ростов" делает все возможное, чтобы как можно скорее решить эту проблему. В данный момент нападающий самостоятельно готовится ко второй части и выполняет все рекомендации тренерского штаба.

Пока 21-летний иранский футболист тренируется самостоятельно.