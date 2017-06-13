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    Власти Москвы закрыли нелегальные маршруты автобусов следующих в Ереван

    Нелегальные перевозчики создают опасность для пассажиров, работая на заведомо неисправных автобусах

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ГКУ «Организатор перевозок» Москвы совместно с ГИБДД, МАДИ и управлениями государственного автодорожного надзора по Москве и Московской области закрыли ряд нелегальных маршрутов автобусов из Москвы,  сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Так, были закрыты нелегальные рейсы из Москвы в Чебоксары, Владимир, Иваново, Кольчугино, Ереван и Тбилиси. При этом большинство таких маршрутов дублируют рейсы официальных перевозчиков.

    Прежде всего, нелегальные перевозчики создают опасность для пассажиров, работая на заведомо неисправных автобусах, нарушая режим труда и отдыха для водителей.

    Кроме того, такие перевозчики устанавливают в салоне дополнительные места и «лежаки», что увеличивает риск травмирования «даже при незначительном ДТП», отметили представители ГКУ «Организатор перевозок».

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