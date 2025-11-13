Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 года
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 14:09
Власти Кыргызстана запретили работу ферм, занимающихся майнингом криптовалют, до конца марта.
Как передает Report со ссылкой на 24.kg, об этом заявил глава Госкомитета национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев.
По его словам, такое решение принято совместно с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым.
"Если кто-то захочет их включить, то будет привлечен к уголовной ответственности", - отметил Ташиев.
Он также заверил, что страна не планирует веерные отключения электроэнергии. "Тем не менее давайте бережно относиться и экономить. Мы призываем не тратить электроэнергию впустую. Да, в этом году маловодье, производство сократилось, но мы сделаем все, чтобы успешно пережить зиму", - сказал он.
