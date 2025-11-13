Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 года

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 14:09
    Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 года

    Власти Кыргызстана запретили работу ферм, занимающихся майнингом криптовалют, до конца марта.

    Как передает Report со ссылкой на 24.kg, об этом заявил глава Госкомитета национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев.

    По его словам, такое решение принято совместно с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым.

    "Если кто-то захочет их включить, то будет привлечен к уголовной ответственности", - отметил Ташиев.

    Он также заверил, что страна не планирует веерные отключения электроэнергии. "Тем не менее давайте бережно относиться и экономить. Мы призываем не тратить электроэнергию впустую. Да, в этом году маловодье, производство сократилось, но мы сделаем все, чтобы успешно пережить зиму", - сказал он.

    Кыргызстан майнинг криптовалюта дефицит электроэнергия

    Последние новости

    14:13

    Глава ЕК: ЕС обсуждает 3 варианта финансовой поддержки Украины

    Другие страны
    14:09

    Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 года

    В регионе
    14:09

    Потерпевший крушение в Грузии турецкий самолет C-130 проходил техобслуживание в октябре

    В регионе
    14:09
    Фото

    Монетный двор США отчеканил последние монеты достоинством в один цент

    Это интересно
    14:06

    Член "Кворума Двенадцати Апостолов" поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержку

    Религия
    14:04

    Министр: Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия

    Культура
    14:02
    Фото

    Жителям сел Дашбулаг и Бадара вручены ключи от новых квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:58

    Председатель УМК: Азербайджан является примером толерантности в мире

    Религия
    13:56
    Фото

    Азербайджан представил на COP30 модель "умного города"

    Инфраструктура
    Лента новостей