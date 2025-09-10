Власти Казахстана приостановили эксплуатацию 7 самолетов

В Казахстане по итогам внеплановых проверок Авиационной администрацией приостановлена эксплуатация 7 воздушных судов.

Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

По данным ведомства, проверки были проведены с 25 августа по 5 сентября

"Авиационная администрация Казахстана проверила 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения (АОН) и выявила ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации. Эксплуатация 7 воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

Поводом для проверок стала реклама в последнее время в социальных сетях (Instagram, TikTok, Telegram) "эксклюзивных", "обзорных", "экскурсионных" и т. п. полетов на частных воздушных судах, при этом многие из них не имеют специальных разрешений.

Так, 17 августа в Акмолинской области произошла трагедия с частным легкомоторным самолетом Aerostar R40F UP-LA229. Погибли пилот - владелец самолета и 43-летняя пассажирка.