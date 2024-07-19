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Власти Казахстана на восстановление после паводков выделили 47 млн долларов

Власти Казахстана на восстановление после паводков выделили 47 млн долларов Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге (47 млн долларов) из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.
В регионе
19 июля 2024 г. 09:16
Власти Казахстана на восстановление после паводков выделили 47 млн долларов

Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге (47 млн долларов) из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Постановление подписал премьер-министром Олжас Бектенов.

"Средства будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", - отмечается в сообщении.

В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутиколь, Кумтогай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

В Акмолинской области реконструируют участок автодороги к г. Атбасар, автодороги Атбасар-Сочинское, отремонтируют автодороги Жалтыр-Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений.

В Костанайской области средства будут использованы на 22 направления ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений.

В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау-Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения.

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