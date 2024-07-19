Власти Казахстана на восстановление после паводков выделили 47 млн долларов

Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге (47 млн долларов) из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге (47 млн долларов) из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Постановление подписал премьер-министром Олжас Бектенов.

"Средства будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", - отмечается в сообщении.

В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутиколь, Кумтогай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

В Акмолинской области реконструируют участок автодороги к г. Атбасар, автодороги Атбасар-Сочинское, отремонтируют автодороги Жалтыр-Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений.

В Костанайской области средства будут использованы на 22 направления ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений.

В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау-Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения.