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    Власти Ирана ожидают визита президента Турции в ближайшее время

    Об этом сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Тегеран ожидает визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

    «В ближайшем будущем стоит ожидать визит господина Эрдогана в Тегеран, мы объявим об этом, как только будут определены обстоятельства и дата этой поездки», - цитирует агентство «РИА Новости» слова Касеми.

    Ранее глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери встретился с президентом Эрдоганом во время своего визита в Турцию.

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