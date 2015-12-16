​Власти Ирана конфисковали машины у тысяч женщин-водителей

Баку. 16 декабря REPORT.AZ/ Тысячи легковых автомобилей были конфискованы полицией Исламской республики Иран в рамках "кампании в поддержку скромности". Их владелицы сели за руль, не прикрыв подобающим образом голову, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Правила, в соответствии с которыми женщины могут водить машину, только если ее волосы скрыты под платком-хиджабом, были введены несколько месяцев назад, но были большей частью проигнорированы.

Незадолго до проведения операции глава дорожной полиции Тегерана генерал Теймур Хосейни предупредил женщин-водителей, что нарушение инструкции повлечет за собой конфискацию транспортного средства.

По его словам, с марта 2015 года столичные полицейские сделали 40 000 предупреждений женщинам, севшим за руль в неподобающем виде. Однако эта мера не принесла ожидаемых результатов.