 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Власти Ирана конфисковали машины у тысяч женщин-водителей

    Теймур Хyсейни: Предупреждения не принесли ожидаемых результатов

    Баку. 16 декабря REPORT.AZ/ Тысячи легковых автомобилей были конфискованы полицией Исламской республики Иран в рамках "кампании в поддержку скромности". Их владелицы сели за руль, не прикрыв подобающим образом голову, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    Правила, в соответствии с которыми женщины могут водить машину, только если ее волосы скрыты под платком-хиджабом, были введены несколько месяцев назад, но были большей частью проигнорированы.

    Незадолго до проведения операции глава дорожной полиции Тегерана генерал Теймур Хосейни предупредил женщин-водителей, что нарушение инструкции повлечет за собой конфискацию транспортного средства.

    По его словам, с марта 2015 года столичные полицейские сделали 40 000 предупреждений женщинам, севшим за руль в неподобающем виде. Однако эта мера не принесла ожидаемых результатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi