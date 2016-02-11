Власти Ирана амнистировали более тысячи заключенных

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ об амнистии 1059 заключенных, обвиненных в преступлениях против общества и революции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду аппарат верховного лидера ИРИ.

Прошение об освобождении было передано Хаменеи главой судебной власти Садеком Амоли-Лариджани в преддверии празднования дня победы Исламской революции.

Ежегодно 11 февраля в Иране отмечается день победы Исламской революции, в результате которой прекратила свое существование монархическая форма правления. По данным местных СМИ, миллионы людей по всем городам страны приняли участие в праздничных шествиях, посвященных 37-ой годовщине победы Исламской революции, которая произошла в 1979 году.