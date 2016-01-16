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    Власти Индонезии заблокировали 11 экстремистских веб-сайтов

    Были обнаружены несколько аккаунтов в социальной сети Facebook, выражающих поддержку проведенных атак

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Власти Индонезии заблокировали не менее 11 экстремистских веб-сайтов, а также несколько аккаунтов в социальных сетях после терактов, происшедших 14 января в столице страны Джакарте, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    По их данным, были обнаружены несколько аккаунтов в социальной сети Facebook, выражающих поддержку проведенных атак.

    "Мы следим за многими веб-сайтами и жалобами населения относительно них", - сказал представитель министерства связи Индонезии Исмаил Кавиду.

    По его словам, правительство также направило письма в Facebook, Twitter и Telegram с просьбой немедленно блокировать или удалять все экстремистские материалы.

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