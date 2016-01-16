Власти Индонезии заблокировали 11 экстремистских веб-сайтов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Власти Индонезии заблокировали не менее 11 экстремистских веб-сайтов, а также несколько аккаунтов в социальных сетях после терактов, происшедших 14 января в столице страны Джакарте, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По их данным, были обнаружены несколько аккаунтов в социальной сети Facebook, выражающих поддержку проведенных атак.

"Мы следим за многими веб-сайтами и жалобами населения относительно них", - сказал представитель министерства связи Индонезии Исмаил Кавиду.

По его словам, правительство также направило письма в Facebook, Twitter и Telegram с просьбой немедленно блокировать или удалять все экстремистские материалы.