Власти Грузии восстановят 1300 повредженных стихией домов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В результате стихии, охватившей в предыдущие дни края Кахети (восток Грузии) и Рача (северо-запад страны), повреждены 1300 домов. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства Грузии.

Гарибашвили сказал, что поручил министерствам и ведомствам "выделить средства и за счет государства восстановить в ближайшие дни в регионах Кахети и Рача поврежденные стихией 1300 домов сельских жителей".

В результате ливневых дождей, сильного града и ветра в краях Кахети и Рача с 20 по 23 августа были сорваны крыши и разбиты стекла 1300 частных жилых домов, выведены из строя ряд линий электропередач, повреждены ряд участков автотрасс, несколько автомобильных и пешеходных мостов, повалены десятки деревьев, уничтожена часть урожая сельскохозяйственных культур.