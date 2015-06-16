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    Премьер-министр Грузии: Все сбежавшие из тбилисского зоопарка животные выловлены

    Ираклий Гарибашвили: Кто бы это ни был, виновный должен понести ответственность

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Все сбежавшие из тбилисского зоопарка животные выловлены и на городских улицах их уже нет". 

    Как сообщает Report ос ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. 

    По его словам, согласно информации, предоставленной зоопарком, ни одного хищника за его пределами на данный момент нет. 

    Согласно информации, премьер-министр также распорядился создать рабочую группу для выявления причин наводнения. 

    И.Гарибашвили заявил, что к расследованию причин случившегося может быть привлечена также и прокуратура: "Кто бы это ни был, он должен понести ответственность. Необходимо установить реальные причины, чтобы в будущем избежать того, что произошло. Гарантии неповторения происшедшего не существует, но мы обязаны изучить и осуществить соответствующую превенцию".

    Отметим, что из-за сильного ливня 14 июня в Тбилиси был затоплен зоопарк и животные разбежались по городу.

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