Премьер-министр Грузии: Все сбежавшие из тбилисского зоопарка животные выловлены

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Все сбежавшие из тбилисского зоопарка животные выловлены и на городских улицах их уже нет".

Как сообщает Report ос ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, согласно информации, предоставленной зоопарком, ни одного хищника за его пределами на данный момент нет.

Согласно информации, премьер-министр также распорядился создать рабочую группу для выявления причин наводнения.

И.Гарибашвили заявил, что к расследованию причин случившегося может быть привлечена также и прокуратура: "Кто бы это ни был, он должен понести ответственность. Необходимо установить реальные причины, чтобы в будущем избежать того, что произошло. Гарантии неповторения происшедшего не существует, но мы обязаны изучить и осуществить соответствующую превенцию".

Отметим, что из-за сильного ливня 14 июня в Тбилиси был затоплен зоопарк и животные разбежались по городу.