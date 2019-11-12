Власти Грузии: Отток туристов из России компенсирован ростом турпотока из других стран

Власти Грузии заявили о компенсации оттока туристов из России благодаря специальной маркетинговой компании, направленной на увеличение турпотока из других стран, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила сегодня Национальная администрация туризма республики, число зарубежных туристов в январе-октябре увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Национальная администрация туризма провела активную маркетинговую кампанию в США, странах Евросоюза, в том числе Прибалтике, в странах Персидского залива, Саудовской Аравии, в странах Центральной Азии, Узбекистане, Казахстане и так далее - то есть в тех странах, где интерес к Грузии, как к туристическому направлению, высок", - сказано в сообщении.

По данным администрации туризма, за 10 месяцев из более 8 млн визитов, порядка 4,5 млн были туристическими, что на 6% больше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год.

Доход Грузии от сферы туризма в октябре составил 267 млн лари (более $90 млн), что на 5,2% больше по сравнению с показателем за 2018 год.