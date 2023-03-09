Власти Грузии отозвали законопроект "Об иноагентах"

Правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны скандальный законопроект "Об иноагентах".

Правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны скандальный законопроект "Об иноагентах".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говорится в совместном заявлении правящей команды, инициатора законопроекта - общественного движения "Сила народа".

"Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок. По мере того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду о каждой детали дела", - добавили в партии.

Отметим, что в Тбилиси прошли акции протеста в связи с обсуждением данного проекта закона. Спецназ полностью разогнал митингующих у здания парламента в Тбилиси, используя водомет и слезоточивый газ.