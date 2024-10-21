Власти Грузии намерены добиваться отставки Зурабишвили через импичмент

Депутаты от парламентского большинства собрали 81 подпись под новым иском в Конституционный суд Грузии о нарушении президентом Саломе Зурабишвили 52-й статьи Конституции страны, согласно которой президент осуществляет представительские полномочия за рубеж

Депутаты от парламентского большинства собрали 81 подпись под новым иском в Конституционный суд Грузии о нарушении президентом Саломе Зурабишвили 52-й статьи Конституции страны, согласно которой президент осуществляет представительские полномочия за рубежом с разрешения правительства.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.

Иск будет направлен в Конституционный суд в ближайшие часы.

В случае принятия Конституционным судом решения, подтверждающего факт нарушения президентом Конституции, парламентское большинство намерено начать процедуру импичмента Зурабишвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя данное решение парламентского большинства, заявил, что Зурабишвили должна покинуть свой пост не как бывший президент, а как отставной президент.

"Действующий президент должен уйти в отставку по импичменту", - сказал он.

По словам Кобахидзе, импичмент Зурабишвили будет носить символический характер, так как у нее истекает президентский срок в декабре. "По поводу нового кандидата в президенты обсуждение в правящей партии "Грузинская мечта" состоится сразу же после проведения 26 октября парламентских выборов", - сказал премьер.