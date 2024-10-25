Власти Грузии: Блокировка или захват здания ЦИК грозит лишением свободы до 15 лет

Захват или блокирование здания Центризбиркома Грузии будет наказываться лишением свободы.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в постановлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе, опубликованном на сайте правительства за день до выборов.
"Захват или блокирование объекта стратегического или особого значения в террористических целях наказывается лишением свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет. Деяние, предусмотренное первой частью данной статьи, повлекшее гибель человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо бессрочным лишением свободы", - сказано в документе.
Ометим, ччто парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по пропорциональной системе.