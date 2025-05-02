Власти Армении рассматривают две кандидатуры на пост посла в США

Власти Армении рассматривают две кандидатуры на пост посла в США в связи с тем, что до истечения срока полномочий у нынешнего главы диппредставительства Лилит Макунц остались считанные месяцы.

Власти Армении рассматривают две кандидатуры на пост посла в США в связи с тем, что до истечения срока полномочий у нынешнего главы диппредставительства Лилит Макунц остались считанные месяцы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Гражданский договор".

По словам источника, обсуждаютя кандидатуры депутата Народного собрания Арсена Торосяна и министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна.

Отмечается, что Торосян в последнее время часто сопровождает премьера Никола Пашиняна в его зарубежных визитах.

Что касается Мкртчяна, который также отвечает за внешние связи правящей силы, то в последние годы много раз ездил в США, принимал участие в различных форумах, присутствовал на инаугурации американского лидера Дональда Трампа.