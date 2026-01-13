Армения планирует вывести российских пограничников с КПП на границе с Турцией
- 13 января, 2026
- 10:50
Армянские власти намерены в ближайшем будущем вывести российских пограничников с пограничного пункта "Ахурик" на границе с Турцией.
Как передает Report, об этом News.am со ссылкой на дипломатический источник.
Согласно информации, решение о передаче КПП "Ахурик" армянской стороне уже принято, на территории установлен флагшток. При этом отмечается, что российские пограничники пока останутся на пункте пропуска.
"По данным других источников, турецкая сторона уже начала строительные работы на участке КПП Маргара. В совокупности эти шаги, а также предполагаемый ввод в эксплуатацию Ахурика, свидетельствуют о серьезных намерениях сторон открыть границу в обозримом будущем", - отмечает издание.
