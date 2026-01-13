Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Армения планирует вывести российских пограничников с КПП на границе с Турцией

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 10:50
    Армения планирует вывести российских пограничников с КПП на границе с Турцией

    Армянские власти намерены в ближайшем будущем вывести российских пограничников с пограничного пункта "Ахурик" на границе с Турцией.

    Как передает Report, об этом News.am со ссылкой на дипломатический источник.

    Согласно информации, решение о передаче КПП "Ахурик" армянской стороне уже принято, на территории установлен флагшток. При этом отмечается, что российские пограничники пока останутся на пункте пропуска.

    "По данным других источников, турецкая сторона уже начала строительные работы на участке КПП Маргара. В совокупности эти шаги, а также предполагаемый ввод в эксплуатацию Ахурика, свидетельствуют о серьезных намерениях сторон открыть границу в обозримом будущем", - отмечает издание.

    Армения Турция КПП Россия пограничники госграница
    Ermənistan Türkiyə ilə sərhəddəki nəzarət-keçid məntəqəsindən Rusiya hərbçilərini çıxarmağı planlaşdırır

    Последние новости

    11:25

    Пярвиз Шахбазов: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

    Энергетика
    11:24

    Камран Алиев: Вашингтонские договоренности являются важным политическим достижением

    Внешняя политика
    11:20

    Цены на золото и серебро снизились после роста до рекордного значения днем ранее

    Финансы
    11:12

    В роддоме в Кемеровской области РФ погибли 10 младенцев, начата доследственная проверка

    В регионе
    11:08

    Пярвиз Шахбазов: Италия до сих пор получила по TAP свыше 45 млрд кубометров газа из Азербайджана

    Энергетика
    10:59

    Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

    Инфраструктура
    10:58

    Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

    Внешняя политика
    10:56

    МЧС обратилось к населению в связи с резким ухудшением погоды

    Происшествия
    10:56

    Италия положительно оценила итоги Вашингтонского саммита для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    Лента новостей