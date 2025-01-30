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Власти Антальи закрыли 50 отелей в рамках проверок

Власти Антальи закрыли 50 отелей в рамках проверок Власти Антальи опечатали 50 гостиниц в рамках проверок, проводимых по всей Турции после крупного пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, который унес жизни 78 человек.
В регионе
30 января 2025 г. 22:46
Власти Антальи закрыли 50 отелей в рамках проверок

Власти Антальи опечатали 50 гостиниц в рамках проверок, проводимых по всей Турции после крупного пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, который унес жизни 78 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава муниципалитета Муратпаша Умит Уйсал телеканалу NTV.

"Мы работаем в координации со всеми ведомствами при проведении проверок, в частности по вопросу соблюдения пожарной безопасности. По итогам проверок по линии Минтуризма мы уведомили о закрытии 50 туристических объектов", - сказал чиновник.

Гостиницы в популярном среди иностранных туристов квартале Калеичи закрыты из-за нарушений, в том числе отсутствия лицензий на деятельность, уточнил он.

В свою очередь губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил на совещании с местными префектами о закрытии до конца недели всех гостиниц в городе, у которых нет лицензий на деятельность.

"Если не завтра, в пятницу, то в субботу-воскресенье мы закроем все отели, которые не имеют лицензий на деятельность от министерства туризма", - приводит слова губернатора агентство Anadolu.

Отметим, что проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма.

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