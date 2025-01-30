Власти Антальи закрыли 50 отелей в рамках проверок

Власти Антальи опечатали 50 гостиниц в рамках проверок, проводимых по всей Турции после крупного пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, который унес жизни 78 человек.
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"Мы работаем в координации со всеми ведомствами при проведении проверок, в частности по вопросу соблюдения пожарной безопасности. По итогам проверок по линии Минтуризма мы уведомили о закрытии 50 туристических объектов", - сказал чиновник.
Гостиницы в популярном среди иностранных туристов квартале Калеичи закрыты из-за нарушений, в том числе отсутствия лицензий на деятельность, уточнил он.
В свою очередь губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил на совещании с местными префектами о закрытии до конца недели всех гостиниц в городе, у которых нет лицензий на деятельность.
"Если не завтра, в пятницу, то в субботу-воскресенье мы закроем все отели, которые не имеют лицензий на деятельность от министерства туризма", - приводит слова губернатора агентство Anadolu.
Отметим, что проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма.