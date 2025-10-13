Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 16:31
    В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНО

    В России оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза и бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин внесены в перечень террористов и экстремистов.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Росфинмониторинге.

    Отмечается, что в августе 2024 года оба были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным в рамках обмена заключенными и покинули Россию.

    МВД России вновь объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.

    Как передает Report, его имя появилось в базе розыска ведомства.

    "Разыскивается по статье УК", - отмечается в заметке. При этом по какой статье ведется розыск, не сообщается.

    Напомним, 1 августа 2024 года оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза был освобожден из российской колонии в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

    Кара-Мурза, приговоренный ранее к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и распространении ложной информации о российской армии, после освобождения получил президентское помилование и выехал за границу. Обмен стал одним из самых масштабных за последние годы и был расценен как редкий дипломатический жест на фоне сохраняющегося напряжения между Москвой и Западом.

    Россия оппозиция Владимир Кара-Мурза
    Kara-Murza və sabiq deputat terrorçular siyahısına daxil edilib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    16:51
    Фото

    В Баку состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и России

    Внешняя политика
    16:49

    Сохранен прогноз роста добычи нефти в странах ОПЕК+ в 2025 году

    Энергетика
    16:42

    В Карабахе и Восточном Зангезуре будет проведена геологическая оценка

    Инфраструктура
    16:41

    Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/с

    Энергетика
    16:41

    В Хачмазе на побережье Каспия обнаружены трупы тюленей

    Происшествия
    16:38

    Рамин Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур превращаются в центр образования и культуры

    Внутренняя политика
    16:35

    Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФ

    В регионе
    16:31

    В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:29

    Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%

    Энергетика
    Лента новостей