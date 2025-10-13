В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНО

В России оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза и бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин внесены в перечень террористов и экстремистов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Росфинмониторинге.

Отмечается, что в августе 2024 года оба были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным в рамках обмена заключенными и покинули Россию.

11:54

МВД России вновь объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.

Как передает Report, его имя появилось в базе розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - отмечается в заметке. При этом по какой статье ведется розыск, не сообщается.

Напомним, 1 августа 2024 года оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза был освобожден из российской колонии в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

Кара-Мурза, приговоренный ранее к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и распространении ложной информации о российской армии, после освобождения получил президентское помилование и выехал за границу. Обмен стал одним из самых масштабных за последние годы и был расценен как редкий дипломатический жест на фоне сохраняющегося напряжения между Москвой и Западом.