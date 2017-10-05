По итогам встречи Владимира Путина с королем Саудовской Аравии подписаны ряд документов - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, В.Путин коснулся вопросов, обсужденных в ходе московской встречи.

"Наша встреча в королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом была содержательной и предметной. Мы говорили о двусторонних отношениях и ситуации в регионе", - подчеркнул президент России.

Президент России Владимир Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить его страну с визитом. "Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в Вашу страну и обязательно воспользуюсь Вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - сказал глава российского государства на переговорах с саудовским монархом в Кремле.

По итогам встречи был подписан ряд двусторонних документов.

Так, АО "Рособоронэкспорт" и саудовская военно-промышленная компания по итогам российско-саудовского саммита в Кремле подписали ряд документов, касающихся производства в Саудовской Аравии продукции военного назначения. В частности, был заключен меморандум "о покупке локализации производства продукции военного назначения", а также контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова А-103 и патронов различного назначения.

Также Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космоса.

Отметим, что Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд является первым за историю страны королем Саудовской Аравии, посетившим Россию.