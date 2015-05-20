​Владимир Путин: Уровень знания родного языка необходимо повышать всем

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин не стал ставить точку в дискуссии об обязательном экзамене по русскому языку для всех выпускников вузов, но напомнил, что уровень знания языка повышать нужно всем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он на заседании Советов по межнациональным отношениям и по русскому языку.

"Что касается экзамена по русскому языку для всех - сейчас я не буду окончательно чего-либо говорить. Но в целом, безусловно, вы правы - надо повышать уровень знания родного языка. Только так можно его сохранить и развивать на достойной основе", - заявил он.

На заседании прозвучало несколько предложений, в том числе ввести обязательный экзамен по русскому языку для всех выпускников вузов, а также для всех чиновников, достигших определенного ранга. Президенту в качестве аргументов жаловались на неграмотные рецепты, которые выписывают врачи, и на ошибки в документах, выдаваемых сотрудниками ГИБДД. Путин в ответ пошутил, что ошибки в квитанциях от ГИБДД не так страшны, "главное, чтобы вообще выписывали". А про рецепты президент заметил, что их как правило "вообще прочитать невозможно".