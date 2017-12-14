Владимир Путин проведет 13-ую ежегодную пресс-конференцию

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проведет сегодня свою 13-ую большую ежегодную пресс-конференцию. Как сообщает Report, пресс-конференция начнется в 13:00 по бакинскому времени.

На мероприятие аккредитовано рекордное число журналистов. На сайте Кремля опубликован полный список, в котором 1640 фамилий. В пресс-конференции примут участие как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.

Общение Путина с журналистами в данном формате началось в 2001 году. Рекордной по продолжительности стала пресс-конференция 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.