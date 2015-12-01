​Владимир Путин объяснил, почему опоздал на церемонию фотографирования в Париже

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин объяснил опоздание на конференцию по климату своим рабочим графиком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он заявил, что это была чисто техническая проблема

"То, что я не присутствовал на фотографировании и на каких-то ритуальных вещах - это, повторяю, вопрос чисто технического характера, связанный с рабочим графиком и с необходимостью с коллегами обсудить до конца, в деталях все, что мы должны были сегодня здесь сказать и на сессии (Климатической конференции), ради которой я сюда приехал, и в ходе двусторонних встреч", - заявил он журналистам по итогам своего визита в Париж.

Путин прибыл в Париж чуть позже остальных лидеров, пропустив церемонию фотографирования и минуту молчания в память о жертвах терактов. Это дало повод некоторым полагать, что российский лидер сделал это, чтобы избежать встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.