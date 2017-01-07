Владимир Путин: 2017 год будет лучше предыдущего

Баку. 7 января. REPORT.AZ/Президент России Владимир Путин уверен, что в 2017 году будет лучше прошедшего.

Как передает Report, об этом заявил он в субботу на встрече с новгородскими рыбаками.

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел»,— сказал он на встрече с новгородскими рыбаками. «Без вашей поддержки не может быть никаких успехов»,— подчеркнул президент. Встреча с рыбаками прошла сразу после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре.