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    Владимир Путин: 2017 год будет лучше предыдущего

    Без вашей поддержки не может быть никаких успехов

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/Президент России Владимир Путин уверен, что в 2017 году будет лучше прошедшего.

    Как передает Report, об этом заявил он в субботу на встрече с новгородскими рыбаками.

    «Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел»,— сказал он на встрече с новгородскими рыбаками. «Без вашей поддержки не может быть никаких успехов»,— подчеркнул президент. Встреча с рыбаками прошла сразу после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре.

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