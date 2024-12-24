Вице-спикер парламента Грузии: За антиправительственными митингами стоит Фонд Сороса

За антиправительственными митингами, которые проходят в Грузии с 28 ноября, стоит фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.

За антиправительственными митингами, которые проходят в Грузии с 28 ноября, стоит фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.

"Пока избранный президент Америки Дональд Трамп проводит опрос о том, следует ли запретить Сороса и его фонд, "Фонд Сороса" организует антиправительственные акции в Грузии", – написала Цилосани.

Накануне телеканал "Имеди" подготовил репортаж об организаторах акций протеста в Тбилиси – движениях "Даитове" и "Джачви", лидеры которых проводят встречи в офисе фонда "Открытое общество", финансируемого американским миллиардером Джорджем Соросом. Активистам в офисе раздают необходимую символику - флаги Грузии, ЕС, США, листовки и плакаты. Ранее официальный Тбилиси обвинил Фонд Сороса "Открытое общество - Грузия" в прямом участии в кампании против предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как заявляла министр иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили, согласно заключению миссии БДИПЧ/ОБСЕ, у избирателей был большой выбор, а партии могли свободно проводить предвыборную кампанию, что развеяло все мифы относительно прошедших в Грузии парламентских выборов, лишив оппонентов оснований требовать проведения нового голосования.