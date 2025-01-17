Вице-спикер: Грузия могла бы навсегда потерять независимость, если бы не противостояла глобальным силам

Если бы правительство Грузии не противостояло всем глобальным силам, независимость страны могла быть потеряна на длительное время или, возможно, навсегда.

Если бы правительство Грузии не противостояло всем глобальным силам, независимость страны могла быть потеряна на длительное время или, возможно, навсегда.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал вице-спикер парламента Грузии Созар Субари, комментируя выступление сенатора Марко Рубио в Сенате США.

По его словам, в этом случае Грузия могла бы быть втянута в войну: "Благодаря политике партии "Сила народа", правительства и Бидзины Иванишвили, Грузия смогла сохранить мир и государственность, в противном случае мы бы не существовали как государство. Вероятно, мы бы попрощались даже с надеждой восстановить нашу независимость. Я даже не хочу говорить о том, сколько людей могло бы погибнуть".

Руслан Гасанов