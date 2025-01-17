Если бы правительство Грузии не противостояло всем глобальным силам, независимость страны могла быть потеряна на длительное время или, возможно, навсегда.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал вице-спикер парламента Грузии Созар Субари, комментируя выступление сенатора Марко Рубио в Сенате США.
По его словам, в этом случае Грузия могла бы быть втянута в войну: "Благодаря политике партии "Сила народа", правительства и Бидзины Иванишвили, Грузия смогла сохранить мир и государственность, в противном случае мы бы не существовали как государство. Вероятно, мы бы попрощались даже с надеждой восстановить нашу независимость. Я даже не хочу говорить о том, сколько людей могло бы погибнуть".
Руслан Гасанов