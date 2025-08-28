    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    • 28 августа, 2025
    • 01:16
    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз полагает, что президент РФ Владимир Путин мог бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, где прошли три раунда прямых российско-украинских переговоров.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Habertürk

    "Зеленский и Путин могут провести встречу в Стамбуле. Почему бы и нет?" - сказал Йылмаз, напомнив об усилиях турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию российско-украинского конфликта. "Он является лидером, который пользуется доверием обеих сторон. Были достигнуты конкретные результаты по черноморской зерновой инициативе, обмену пленными. Турция всегда является альтернативой для решения [украинского] конфликта", - отметил Йылмаз.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanır

