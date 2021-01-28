Вице-президент ТПП России: В настоящий момент у Азербайджана нет конкурентов

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко: "Азербайджан выделяется в палитре основных торгово-экономических партнёров СНГ"

"Азербайджан выделяется в палитре основных торгово-экономических партнёров СНГ , и поэтому у нас в департаменте внешних связей есть отдельный участок работы, где ответственный сотрудник занимается именно проблематикой Российско-азербайджанских отношений".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко на форуме Бизнес-клуба Торгового представительства Азербайджана в России на тему "Экономическое сотрудничество Азербайджана с регионами РФ".

Он отметил, что двум странам необходимо ещё больше работать над отношениями, проводить больше совместных мероприятий и развивать экономическое сотрудничество: "Россия с удовольствием отмечает качество продукции, выращенной в Азербайджане. В настоящий момент нет конкурентов. Но необходимо смотреть и на другие направления работы. У нас огромнейший пласт возможностей, где следует нам всем вместе поработать».

"Несмотря на пандемию, финансовые перечисления из России в Азербайджан не сократились. Это говорит, что наш народ работает, поддерживает друг друга. Большую роль в этом играет не только Москва, но и регионы. В каждом городе есть дружная азербайджанская диаспора. Мы чувствуем, что российские регионы очень заинтересованы посмотреть, что нового может предложить Азербайджан. Такая же цель стоит у наших азербайджанских партнёров. Поэтому мы доложены учиться работать вместе и защищать свои интересы на рынках других стран. Мы должны наметить конкретные шаги в начале года", —заключил вице-президент.