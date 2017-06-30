Вице-президент США посетит Грузию

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По поручению президента США Дональда Трампа, с 30 июля по 2 августа вице-президент Майк Пенс посетит с официальным визитом Эстонию, Грузию и Черногорию. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

В Таллинне Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и другими официальными представителями, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений.

В Грузии Пенс встретится с президентом Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили. Кроме того, запланированы встречи с американскими и грузинскими военными, которые принимают участие совместных учениях Noble Partner.

В Подгорице запланированы встречи вице-президента с президентом Черногории Филипом Вуяночивем и премьер-министром Душко Марковичем. Кроме того, как сообщает Белый дом, Пенс вместе с лидерами западно-балканских стран примет участие в саммите Адриатической Хартии.