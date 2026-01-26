Вице-президент будет управлять Казахстаном в случае досрочной отставки главы государства

Вице-президент Казахстана будет управлять страной в случае досрочного прекращения полномочий президента.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на втором заседании комиссии по Конституционной реформе заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

В течение семи дней со дня досрочного освобождения от должности президента парламент объявляет о проведении выборов президента, которые проводятся в течение двух месяцев со дня решения парламента.

Он предложил закрепить в новой редакции Конституции, что президент, с согласия Курултая (однопалатный парламент), назначает на должности вице-президента и премьер-министра. А также десять судей Конституционного суда, шесть членов Центральной избирательной комиссии и восемь членов Высшей аудиторской палаты. При этом, у президента будет право распустить Курултай, если ему повторно откажут на назначение вышеуказанных должностей.

"Данная конструкция выполняет превентивную функцию, стимулируя политические силы к поиску компромисса и ответственному поведению. В целом предлагаемая модель формирует баланс между президентом и Курултаем, сочетая инициативную роль главы государства с решающим голосом депутатского корпуса", - сказал Сарсембаев.

Ранее сообщалось, что вице-президент не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, осуществлять предпринимательскую деятельность и состоять в политических партиях.

Глава Минюста отметил, что предлагаемый подход предусматривает назначение главой государства только с согласия Курултая. Это усиливает эффективность государственной системы, которая зависит не от персоналий, а от качества институтов публичной власти.