Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Вице-президент будет управлять Казахстаном в случае досрочной отставки главы государства

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 10:42
    Вице-президент будет управлять Казахстаном в случае досрочной отставки главы государства

    Вице-президент Казахстана будет управлять страной в случае досрочного прекращения полномочий президента.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на втором заседании комиссии по Конституционной реформе заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

    В течение семи дней со дня досрочного освобождения от должности президента парламент объявляет о проведении выборов президента, которые проводятся в течение двух месяцев со дня решения парламента.

    Он предложил закрепить в новой редакции Конституции, что президент, с согласия Курултая (однопалатный парламент), назначает на должности вице-президента и премьер-министра. А также десять судей Конституционного суда, шесть членов Центральной избирательной комиссии и восемь членов Высшей аудиторской палаты. При этом, у президента будет право распустить Курултай, если ему повторно откажут на назначение вышеуказанных должностей.

    "Данная конструкция выполняет превентивную функцию, стимулируя политические силы к поиску компромисса и ответственному поведению. В целом предлагаемая модель формирует баланс между президентом и Курултаем, сочетая инициативную роль главы государства с решающим голосом депутатского корпуса", - сказал Сарсембаев.

    Ранее сообщалось, что вице-президент не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, осуществлять предпринимательскую деятельность и состоять в политических партиях.

    Глава Минюста отметил, что предлагаемый подход предусматривает назначение главой государства только с согласия Курултая. Это усиливает эффективность государственной системы, которая зависит не от персоналий, а от качества институтов публичной власти.

    Казахстан вице-президент президент конституция
    Qazaxıstanı vitse-prezident idarə edə bilər
    Vice president to govern Kazakhstan in case of early resignation of head of state

    Последние новости

    11:59

    В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Израиля

    Внешняя политика
    11:55

    В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человек

    Другие страны
    11:54

    В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

    Здоровье
    11:53

    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    11:53

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    11:52

    В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны

    Происшествия
    11:47

    АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

    Здоровье
    11:44

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:44

    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    Лента новостей