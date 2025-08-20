О нас

Вице-премьеры Армении и РФ обсудили вопросы разблокировки региональных коммуникаций

В регионе
20 августа 2025 г. 18:54
Вице-премьеры Армении и России Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили вопросы разблокирования региональных коммуникаций.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Они подчеркнули важность разблокирования региональных коммуникаций в рамках полного соблюдения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности.

Отмечается, что вице-премьеры, сопредседатели Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией также провели переговоры в расширенном составе.

Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Rusiya rəsmiləri regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

