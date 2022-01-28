Вице-премьер: В вопросе железной дороги в рамках Зангезурского коридора есть прогресс

По части железной дороги, являющейся частью Зангезурского коридора, есть позитив.

По части железной дороги, являющейся частью Зангезурского коридора, имеется прогресс.

Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Армения, об этом рассказал журналистам заместитель премьер-министра Армении Мхер Григорян.

"У Армении и Азербайджана есть взаимопонимание по части железной дороги. Кроме этого, на данный момент проводится экспертная работа, о результатах которой сообщу на следующих встречах", - заявил он.

По его словам, на данном этапе трехсторонняя группа проводит конкретные работы с конкретными целями - это строительство железной дороги на тех участках, которые находятся в Армении.

Напомним, что протяженность железной дороги составит около 340 км, из которых 45 км пройдут по территории Армении.