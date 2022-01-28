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Вице-премьер: В вопросе железной дороги в рамках Зангезурского коридора есть прогресс

Вице-премьер: В вопросе железной дороги в рамках Зангезурского коридора есть прогресс По части железной дороги, являющейся частью Зангезурского коридора, есть позитив.
В регионе
28 января 2022 г. 11:34
Вице-премьер: В вопросе железной дороги в рамках Зангезурского коридора есть прогресс

По части железной дороги, являющейся частью Зангезурского коридора, имеется прогресс.

Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Армения, об этом рассказал журналистам заместитель премьер-министра Армении Мхер Григорян.

"У Армении и Азербайджана есть взаимопонимание по части железной дороги. Кроме этого, на данный момент проводится экспертная работа, о результатах которой сообщу на следующих встречах", - заявил он.

По его словам, на данном этапе трехсторонняя группа проводит конкретные работы с конкретными целями - это строительство железной дороги на тех участках, которые находятся в Армении.

Напомним, что протяженность железной дороги составит около 340 км, из которых 45 км пройдут по территории Армении.

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Версия на английском языке Deputy PM: Construction underway on part of Zangazur corridor passing through Armenia
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Zəngəzur dəhlizinin Ermənistandan keçən hissəsində tikinti aparılır"

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