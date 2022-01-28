Вице-премьер: В вопросе железной дороги в рамках Зангезурского коридора есть прогресс

По части железной дороги, являющейся частью Зангезурского коридора, имеется прогресс.
Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Армения, об этом рассказал журналистам заместитель премьер-министра Армении Мхер Григорян.
"У Армении и Азербайджана есть взаимопонимание по части железной дороги. Кроме этого, на данный момент проводится экспертная работа, о результатах которой сообщу на следующих встречах", - заявил он.
По его словам, на данном этапе трехсторонняя группа проводит конкретные работы с конкретными целями - это строительство железной дороги на тех участках, которые находятся в Армении.
Напомним, что протяженность железной дороги составит около 340 км, из которых 45 км пройдут по территории Армении.